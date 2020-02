Glamour Garcia mostra nervosismo antes de desfilar pela Grande Rio

Rio - Fazendo sua estreia na Sapucaí, a atriz Glamour Garcia não esconde o nervosismo. Ela desfila pela Grande Rio. "Estou tremendo", conta, aos risos. Ela diz que não tem mandinga para lidar com os minutos que precedem o desfile. "Só na base do 'Creio em Deus Pai'", entrega.

Glamour desfilará no quarto carro da Grande Rio. A atriz conta um pouco sobre a fantasia dela. "Tem um pouco de Carmem Miranda. Achei o figurino deslumbrante", derrete-se ela que está solteira.

"Ontem comecei a curtir o Carnaval, no Baile do Copa. Queria me preservar um pouco para esse desfile. Beijo na boca? Quem sabe? Vamos desfilar primeiro", desconversou. A escola de Caxias será a quinta a desfilar na madrugada desta segunda-feira na Marquês de Sapucaí e falará sobre o candomblecista Joãozinho da Gomeia.