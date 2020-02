Coreógrafo revela surpresa da Comissão de Frente da Grande Rio

Rio - O coreógrafo da Grande Rio, Hélio Bejane, revelou antes do desfile qual a novidade da Comissão de Frente da escola de Caxias. "Joãozinho foi o criador do candomblé de caboclos vamos ter a entrada do Joãozinho, acompanhado das Yabás. Elas vão se transformar em caboclos".



Os bailarinos também vão usar um tripé com um espelho d'água na evolução. Tripé da Comissão de Frente da Grande Rio tem espelho d'água, onde Joãozinho da Gomeia se lembrará de suas visões do Pedra Preta.

Tripé da Comissão de Frente da Grande Rio tem espelho d'água - Beatriz Perez

"Os caboclos sobem e dançam no espelho d'água. É onde Joãozinho tem a lembrança da visão do Pedra Preta. Nesta lembrança, ele não sabia se era pássaro ou homem", conta Bejame.



O bailarino Rodrigo Bahia, 39 anos, interpretará Joaozinho da Gomeia, candomblecista que vai receber homenagem da escola . É o segundo ano dele na Grande Rio. "A preparação foi bem gostosa. Além do sagrado, quis trazer o Carnaval que é pouco lembrado quando se fala em Joãozinho da Gomeia", conta.