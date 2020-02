Membro da ala LGBT da Grande Rio se diz representado por Joãozinho da Gomeia

Rio - Morador de Caxias, Bruno Soares, 37, desfila na ala LGBT da Grande Rio. Essa ala foi gerada no ano da Ivete. É voltada para o público LGBT da comunidade. Técnico de segurança do trabalho, Bruno também trabalha como aderecista na Viradouro.



Com 2,05 metros, Bruno diz que se sente totalmente representado por Joãozinho da Gomeia. "Ele se vestia de vedete no Carnaval. Estamos representando esse espírito carnavalesco de Joãozinho da Gomeia. Negro, candomblecista, homossexual, estou totalmente representado", afirma.