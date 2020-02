Agatha Moreira representa Rainha Elizabeth em carro da Grande Rio

Rio - A atriz Agatha Moreira desfila como destaque no último carro da escola Grande Rio, representando a Rainha Elizabeth, que conheceu Joãozinho da Gomeia. "Ela o conheceu em seus ballets e chegou a se consultar com ele", explica.



Pela primeira vez na avenida, a atriz acaba de voltar de Londres, onde diz ter se inspirado. "Adorei o convite para ser a Rainha Elizabeth. A Grande Rio fez parte da 'Dona do Pedaço'. A Juliana Paes era rainha, agora, a Paolla. Temos bastante gente da Dona do Pedaço aqui hoje", finaliza.

A agremiação de Caxias fala sobre o candomblecista Joãozinho da Gomeia na Sapucaí.