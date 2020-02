Grande Rio tem problema no começo do desfile na Sapucaí

Rio - Quinta escola a entrar na Sapucaí neste domingo, a Grande Rio começou o seu desfile com muitos problemas. O carro abre-alas da agremiação entrou desacoplado para o seu desfile. O carvalhão estava colocando últimos destaques na parte de trás da segunda parte da alegoria.

A demora fez com que um grande buraco se abrisse no começo do desfile da escola de samba de Duque de Caxias. Depois, a escola conseguiu acoplar o carro na Marquês de Sapucaí. Porém, a escola deve perder pontos em evolução e em harmonia.