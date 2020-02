'Estou muito feliz com a Vila Isabel', diz Aline Riscado

“Toda troca cria muita dívida. Tem sempre os dois lados da moeda. Tem o lado bom e o ruim. Quando fui convidada pra entrar no lugar da Sabrina na vila eu sabia que seria uma grande responsabilidade, não só por ser uma escola tradicional, mas também por entrar no lugar de uma pessoa tão importante pro carnaval e pro Brasil. Alguém teria que substituir essa mulher maravilhosa. E tenho certeza que amanhã vai ser um dia iluminado”, diz.



Numa fase mais 'relax' e empoderada, a atriz compartilhou fotos em seus Instagram em que algumas estriam estavam a mostra. É que hoje, ela busca mostrar que não existe um corpo perfeito.

“Eu hoje cheguei num grau de maturidade e aceitação que hoje me perfeito a fazer isso. Antes eu escondia. A gente tem que mostrar que somos todos iguais e podemos chegar nos nosso objetivos. E me sinto à vontade para postar isso, para somar ao próximo e sei que isso vai fazer bem pra todo mundo”, conta.



Quem vê Aline linda e com o corpão em cima, nem imagina que ela já teve seus dias de baixa autoestima. “Quando eu era adolescente meu cabelo não era lisinho. Eu só saía de casa se eu fizesse uma escova. É uma construção de maturidade que todo mundo passa. Até as pessoas mais seguras tem seus momentos de inseguranças”.