Leandro Vieira comenta fantasia de Jesus Cristo de rainha de bateria da Mangueira

Rio - Carnavalesco há quatro anos da Estação Primeira de Mangueira e atual campeão do Carnaval, Leandro Vieira comentou a fantasia da rainha de bateria Evelyn Bastos, de Jesus Cristo. A beldade não sambou durante o desfile.

"Por conta do personagem escolhido, um Jesus Cristo em corpo de mulher, era preciso respeito para não ofender a fé alheia. A rainha de bateria pode muito e a Evelyn mostrou isso".

Evelyn Bastos - Gilvan de Souza / Agência O Dia A Mangueira busca o bicampeonato com o enredo "A verdade vos fará livre", que traz Jesus Cristo identificado com a imagem dos mais pobres, das favelas, e que sofrem preconceito.

"Para nós, sambistas, o ato de sambar é cultural. Mas para muitas religiões, para muita gente, ainda é um ato que vão sexualizar. Então, por decisão do carnavalesco e minha, decidimos que íamos respeitar quem tem um pensamento divergente do nosso. Tive que abdicar do que eu faço desde pequena que é sambar. Mas para amanar essa mensagem de amor, a gente abdicou. Foi um desfile de muito respeito", disse Evelyn Bastos, sobre não ter sambado no desfile da Mangueira.