Neta de Martinho da Vila, Dandara Ventapane será mãe na Ilha

Rio - Primeira porta-bandeira da Uniao da Ilha, Dandara Ventapane, 28 anos, desfila pela quarta vez na escola, no total são sete como porta-bandeira. Ela vai representar a mãe da comunidade. A União da Ilha dedica o enredo a problemas que afetam as comunidades da cidade.



"Para me concentrar durante o dia de desfile, começo a falar pouco, chego no hotel com o mestre-sala (Phelipe Lemos), conversamos sobre todo o processo do enredo, e começo a me maquiar", conta Dandara.



Neta de Martinho da Vila, Dandara cresceu no samba. Aos 21 anos, decidiu que seria porta-bandeira, estimulada por duas referências: Lucinha Nobre (Portela) e Rute Alves (Viradouro). "Eu saía na Comissão de Frente. Elas disseram que eu tinha que brilhar sozinha", conta.



O mestre-sala Phelipe Lemos diz que a cada ano os dois vão evoluindo juntos. "Já são quatro anos. Começamos na Vila e, agora, na União da Ilha. Nossa parceria é muito boa", conta o mestre-sala, que se apresenta como Zé Pelintra. "É um presente que ganhei está fantasia. Vou de Zé Pelintra com meus guardiões", declara Phelipe, que completa 10 anos desfilando como mestre-sala na madrugada desta segunda.