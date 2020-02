Paraíso do Tuiuti leva belas alegorias e fantasias para Sapucaí, mas não empolga público

Rio - Com o enredo "O santo e o rei: encantarias de Sebastião", a Paraíso do Tuiuti levou belas alegorias e fantasias para o desfile, mas não empolgou o público.Por conta de um problema na concentração , a escola demorou a entrar e teve que correr. O portão fechou com exatos 70 minutos de desfile.Presidente da agremiação de São Cristóvão, Renato Thor comentou a apresentação: "De fato, teve um problema na concentração, mas eu não vi. A escola veio muito grande, pra ficar a altura das coirmãs. Foi um desfile maravilhoso, belíssimo, tenho que agradecer a comunidade".