Rio - Um dos carnavalescos da Ilha, Cahê Rodrigues diz que a escola focou na dramatização este ano. "Escola está teatralização do início ao fim. Laíla está bem forte nisso", conta. O primeiro carro retrata uma favela com helicópteros militarizados com os dizeres " Agentes da Paz".

Escola de samba da Zona Norte será a sexta a desfilar neste domingo. A agremiação tradicional busca o título inédito do Grupo Especial.