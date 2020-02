'Já beijei na boca', diz Fernanda Paes Leme em camarote na Sapucaí

“Meu carnaval começou em São Paulo, do bloco Casa Comigo, que sou madrinha de Bateria. Fui pro bloco da Anitta em Salvador e agora estou aqui. Cheguei hoje”, diz ela, que comprou uma casa nova no Centro Histórico de Salvador.

“Eu quero fazer uma decoração mais local possível. Vai ser com a a cara da cidade”.



E a gata da a receita para aguentar esse pique.

“Eu sou uma pessoa muito animada. Eu estou com 36 anos e amo essa época do ano. É muito importante a gente ocupar as ruas. Um momento muito democrático. É onde a gente encontra todo tipo de gente”.



"Estou solteira, estou curtindo muito e já beijei na boca. Carnaval, né? Sou uma mulher solteira e tem que curtir. As vezes da match as vezes não dá”, brinca ela, que está de novo visual.

“Estava com saudade de bater cabelo”, completa. "Carnaval sempre foi um ato político. Totalmente do povo. Não é de hoje. Cada vez mais as pessoas estão as conscientizando politicamente levando isso pras fantasias, pros bloquinhos... é a hora de levantar todo tipo de bandeira”.