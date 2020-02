União da Ilha traz 'magia da educação' na Comissão de Frente

Rio - A União da Ilha do Governador, penúltima escola a desfilar pelo Grupo Especial na madrugada desta segunda-feira, primeiro dia de Carnaval, trouxe uma Comissão de Frente que encantou o público. Ao abordar os problemas sociais, a União da Ilha trouxe uma comissão de frente fantasiada de "magia da educação". Ao entrar no carro, crianças muito pobres se transformam em professores, bailarinas e outras profissões.

O abre alas dá o tom do desfile crítico da União da Ilha, que traz quatro helicópteros acoplados ao carro. São os helicópteros que sobrevoam as favelas cariocas durante as operações policiais, um deles com banner pendurado com a instrução "Somos todos iguais". O carro é uma grande favela, com muitos personagens, como as lavadeiras e as manicures.