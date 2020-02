Rio - Quinta escola a desfilar no domingo, no Sambódromo, pelo Grupo Especial, a Grande Rio sofreu com um problema em seu abre-alas que teve dificuldade para entrar na Avenida e acabou gerando um buraco que chegou ao setor 3, local que tem a primeira cabine de julgadores, e que pode comprometer o belo trabalho plástico dos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.