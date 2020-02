Yanna Oliveira desfila com seios à mostra, em São Paulo

Musa do Colorado do Brás, Yanna Oliveira sonha com a Sapucaí em 2021. Gata desfilou com seios à mostra, no carnaval de São Paulo. E encarnou Deusa do Mar no carro que representa os Lençóis Maranhenses, na segunda escola a desfilar no Anhembi."Essa é a segunda vez que desfilo, não imaginei que seria tanto sucesso. Ano passado desfilei não Unidos do Tucuruvi e adorei a experiência", disse a modelo.