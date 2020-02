Rainha da Portela pediu licença à entidade da Umbanda para representá-la na Sapucaí

Rio - A rainha de bateria da Portela, Bianca Monteiro conta que pediu licença à cabocla Jurema, da Umbanda, e ao seu pai Oxóssi para lhe darem proteção no desfile na Sapucaí.

"Venho representando a cabocla Jurema, mulher guerreira. Viemos trazendo o Guajupiá da Portela, celebrando nossos antepassados. Carnaval é amor e esforço das pessoas", disse a rainha de bateria.

"Estou feliz de representar a cabocla Jurema, com muito respeito pedimos licença e espero que nos abençoe, assim como meu pai Oxóssi", finalizou a rainha.

'Pequenos guardiões'

Isabella Vitória, 11 anos, e Bernardo Régis, de 10, foram convidados para serem os guardiões da porta-bandeira da Portela, Lucinha Nobre.

Portela traz para a Marquês de Sapucaí o enredo "Guajupiá, terra sem males", que conta a história dos índios tupinambás, primeiros habitantes do Estado do Rio de Janeiro, no qual viram sua terra ideal (Guajupiá), conforme conta a lenda.