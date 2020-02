Buraco gigante compromete desfile e União da Ilha estoura o tempo

Rio - A União da Ilha foi a sexta escola a desfilar neste primeiro dia do Grupo Especial, no Sambódromo, e acabou sofrendo com um buraco gigante na frente do segundo módulo de jurados e que chegou a pegar o terceiro módulo. Além disso, a agremiação acabou excedendo o limite máximo de tempo de desfile em um minuto e deve perder 0,1 décimo na apuração da quarta de cinzas.

Laíla optou por um desfile forte em imagens nas alegorias, mas faltou tratamento estético no conjunto de carros alegóricos. Um deles era um ônibus e que teve ótima interação com o público, mas careceu de acabamento.

O Ito Melodia e a bateria conseguiram sustentar um bom andamento para o desfile da Ilha. Com o problema na evolução, Ito se desdobrou em vários para manter a vibração nos componentes. Infelizmente, a apuração na quarta-feira será complicada para os torcedores da Ilha.