Mais assediada para fotos na Sapucaí, Tia Surica da Portela leva bronca por atraso

Rio - Tia Surica, matriarca da Portela, foi a figura mais assediada por todos, portelenses e profissionais na Sapucaí, neste primeiro dia de desfiles do Grupo Especial. "Esse ano a Portela está com tudo", disse ela, que chegou a tomar bronca da produção antes da Azul e Branco de Madureira pisar na Avenida, no fim da madrugada desta segunda-feira.

Surica foi posicionada no carre abre-alas, com uma águia estilizada. O cantor e compositor Marquinhos de Oswaldo Cruz, acredita no título. "A Portela vai levar o título porque tem um canto, que modéstia parte nenhuma outra escola tem. Eu particularmente não gostava do enredo no início. Achava que índio era uma coisa muito falada, mas quando você vê... o que o Renato e a Márcia fizeram, foram mais do que criativos, a escola está linda, com samba perfeito pra esse desfile e com uma comunidade com a corda toda. A Portela sempre entra pra ganhar e esse ano é nosso", disse, convicto.