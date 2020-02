Rio - A União da Ilha foi a sexta escola a desfilar neste primeiro dia do Grupo Especial, no Sambódromo, e acabou sofrendo com um buraco gigante na frente do segundo módulo de jurados e que chegou a pegar o terceiro módulo. Além disso, a agremiação acabou excedendo o limite máximo de tempo de desfile em um minuto e deve perder 0,1 décimo na apuração da quarta de cinzas.