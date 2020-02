'Não adianta ficar procurando culpados', diz presidente da União da Ilha após problemas

Rio - Com graves problemas de evolução e um grande buraco aberto no meio de seu desfile, a União da Ilha finalizou sua apresentação, na madrugada desta segunda-feira, com atraso de um minuto. Ao longo de todo o desfile ficou nítido a apreensão dos foliões. Sempre convocados a andar mais rápido para preencher o buraco vazio em meio à Sapucaí.



Ao fim da apresentação, o presidente Djalma Falcão lamentou. "Eu não sei o grau da gravidade do que aconteceu aqui quando o carro quebrou. Não sei o tamanho do buraco que se formou ou do prejuízo".



"Depois que o carro quebrou fica se procurando culpados. Tem que apurar com calma. Infelizmente, não adianta chegar aqui e ficar procurando culpados", concluiu.