Com o dia claro no Rio, Portela encerra o primeiro tempo dos desfiles do Grupo Especial

Rio - A maior campeã do carnaval, a Portela, que também lidera o ranking da Liesa, fechou o primeiro dia de desfiles do Grupo Especial no Sambódromo. O casal de carnavalescos Renato e Márcia Lage fez bonito no desenvolvimento do enredo em alegorias e fantasias. Se o título pode estar distante é uma certeza que a azul e branco estará no sábado das campeãs.

A grande interpretação de Gilsinho, a força de canto da comunidade, aliada a performance da bateria e do casal elevem o patamar portelense que conquista pontuação máxima ou perto disso em muitos dos nove quesitos.