Bloco do Sargento Pimenta agita o Aterro do Flamengo em seu décimo ano de folia

Rio - A segunda-feira de Carnaval começou quente, no Aterro do Flamengo, para os milhares de foliões que escolheram curtir o bloco Sargento Pimenta. Com expectativa de receber mais de meio milhão de pessoas, o bloco em homenagem aos Beatles comemora seu décimo ano de Carnaval de rua.

Sempre com temáticas sociais, o bloco Virtual aproveitou a vigésima edição do seu cortejo no Carnaval de rua para abordar a crise da água na cidade. O desfile, que acontece desde às 10h, no Leme, Zona Sul, contou com uma intervenção artística sobre o problema da água. O bloco foi acompanhado por cerca de cinco mil foliões.



"A gente tem certeza que a água é um bem natural e que por isso ele tem que ser de todos. Estamos vendo um descaso dos governantes desse Estado com essa questão. É um protesto. Queremos deixar claro que não é só o rico que precisa beber a água de qualidade", explica, Natasha Pasquini, de 28 anos, estudante de artes cênicas, na Unirio.