Famosos separam, reatam e beijam muito na folia. Saiba tudo o que rolou!

Rio - Aconteceu, no último domingo (23), a primeira noite de desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro. Nos bastidores, famosos agitaram a folia (como sempre). Alguns surgiram com novo affair, outros se separaram e teve quem reatou com cônjuge pregresso.

Paolla Oliveira, por exemplo, chegou ao espaço vip acompanhada do novo marido, o coach Douglas Maluf. Outro casal que ganhou holotes foi Pedro Scooby e Cintia Dicker, segundo Leo Dias, o surfista chegou ao camarote assumindo que tinha reatado com a modelo.

E não para por aí. No mesmo domingo (23), Anitta posou com seu novo affair, Gabriel David, antes de cantar no palco do Nosso Camarote. O rapaz é o primeiro relacionamento que a Poderosa assume após a circulação de boatos de que ela teria algum envolvimento com Lexa, que é casada com MC Guimê.

Separações?

De acordo com informações do diretor do "TV Fama", o "casal 20" da Globo Camila Queiroz e Klebber Toledo assumiram que estão passando por uma fase difícil entre eles. Os dois estão casados desde 2018.

Todavia, eles não são os únicos que estão enfrentando uma barra durante a folia de 2020. No mesmo dia, Fabia Oliveira noticiou que a atriz Rayanne Morais terminou seu namoro com Felipe Cunha. Ao que parece, a loira, inclusive, passou a última sexta (21) na companhia de outra pessoa.

Romance na folia

Enquanto alguns se separam, outros famosos curtiram o primeiro dia de desfiles do Rio no clima de romance. Entre os apaixonados estão: Lucas Gallina, ex-participante do "BBB 20", que curtiu o camarote ao lado da namorada, Ludmilla e Brunna Gonçalves e Agatha Moreira e Rodrigo Simas, que foram flagrados beijando muito na Sapucaí.