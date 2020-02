David Brazil lamenta 'seca' durante o Carnaval: 'Nem beijei na boca'

Mesmo solteiro no Carnaval, David Brazil disse que ainda está na seca. Após ficar três dias em Salvador curtindo a folia, o apresentador voltou para o Rio de Janeiro para desfilar pela Grande Rio, na madrugada desta segunda-feira.

"Estou solteiro no Carnaval. Piranhando e galinhando por aí. Lá em Salvador eu fiquei três dias e nada, nem beijo na boca", lamentou David para o site "Notícias da TV".



David entrou na Sapucaí como destaque de um carro alegórico, fantasiado como vedete, com o tema "o brilho de Birgínia Lane". "Eu sou louco pela minha escola, já são quase 20 anos de Grande Rio. Como todas as outras pescolas, a gente querendo ganhar, então seja o que Deus quiser", disse.