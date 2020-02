Caracterizado como Bolsonaro, Adnet diz que público decide quem ele é na Sapucaí

Rio - O humorista Marcelo Adnet, um dos compositores do samba da São Clemente deste ano, vestá caracterizado como o presidente Jair Bolsonaro. Ele, no entanto diz que é o público quem decide quem ele é dentro da Sapucaí.

Ele contou que está feliz pela escola e preparado para o desfile desta segunda-feira. Mas, espera voltar no sábado entre as campeãs: "Seria uma honra". A escola de samba da Zona Sul, primeira a desfilar nesta segunda-feira no Grupo Especial, vai contar a história da "vigarice brasileira" em várias épocas.