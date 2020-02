Gretchen chega acompanhada por saxofonista a camarote

Rio - A cantora Gretchen chegou acompanhada pelo saxofonista Esdras de Souza ao camarote N1 para curtir o segundo dia de desfiles das escolas de samba do Grupo Especial, na noite desta segunda-feira.



A cantora, que se separou recentemente, tem sido vista frequentemente na companhia do saxofonista e os fãs já especulam sobre um possível romance. Apesar de ter chegado acompanhada, Gretchen posou sozinha para as fotos. Assista ao vídeo:



Gretchen deu show de simpatia em camarote.



Imagens: Tabata Uchoa / Agência O Dia#ODiaNaFolia pic.twitter.com/vOXxQUeO9w — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2020

Ao DIA, Grechen comentou seu look: "Eu tô de Anitta hoje, estou vestida de Anitta", disse. Sobre seu affair, a cantora tentou desconversar. "Ninguém me viu beijando na boca, porque se tivesse visto com certeza essa foto já estaria na internet. Gente, pelo amor de Deus, eu não posso ter nenhum músico que o pessoal já diz que eu estou namorando. Mas eu não posso dizer que estou cega, né? Nem que fechei os olhos para a vida", afirmou.

Perguntada se desfilaria como rainha de bateria de alguma escola, ela preferiu jogar a bola para outras rainhas consagradas. "Já desfilei, mas nunca fui rainha de bateria. E tá bom assim, deixa esse cargo pra Viviane (Araújo) que já está acostumada. Pra Gracyanne (Barbosa). É muito trabalhoso, muito cansativo. Eu prefiro continuar linda e plena assistindo o Carnaval e vendo elas desfilarem", finalizou.