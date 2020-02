Malu Mader sobre o Carnaval: 'Tem pra todos os gostos'

Rio - Malu Mader foi uma das famosas a curtir o segundo dia de desfiles das escolas do grupo especial no camarote N1. A atriz contou que ama Carnaval é que está feliz com a grandiosidade da festa.



"O Carnaval virou uma coisa maior, tem pra todos os gostos. Ontem eu vim, assisti a Mangueira . A única vez que desfilei foi pela Mangueira", disse. A atriz não está torcendo pra nenhuma escola em específico. "Tô gostando muito de todos os sambas estão todos muito compatíveis", afirmou.