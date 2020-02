Componente da Vila Isabel espera representar origem indígena do Brasil em desfile

Rio - Importante personagem do enredo da Vila, o índio Brasil será representado por Gláucio Anahaka."É um personagem super importante, principalmente hoje, quando os índios são tão maltratados. Eles representam nossa origem, tudo que nos somos", defendeu. "Sou muito grato a Vila por esse convite."



Ele falou um pouco de como será sua apresentação na avenida. "Vou interagir com as alas das canoas e com jaçanã, que me leva pra conhecer o Brasil e toda a nossa cultura", explicou.

A escola da Zona Norte é a segunda a se apresentar nesta segunda noite de desfiles no Grupo Especial.