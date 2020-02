Mestre de bateria da Vila Isabel espera garantir nota máxima em desfile sobre Brasília

Rio - Em seu segundo ano como mestre de bateria da Vila Isabel, Macaco Branco espera conseguir nota máximo no quesito, algo que não vem para a escola da Zona Norte do Rio desde o título em 2006. Ele falou sobre a expectativa do desfile. A escola irá homenagear a cidade de Brasílias, que completa 60 anos.

“Estamos prontos para apresentar nosso melhor no Sambódromo. Custinho dizer que esse tipo de trabalho é como se a gente estivesse na faculdade e entregando uma monografia. Leva o tempo de trabalho e estudo e nos preparamos para ganhar a nota máxima no fim”, disse.

A escola da Zona Norte será a segunda a entrar na Marquês de Sapucaí. Antes dela, a São Clemente marcou presença no Sambódromo.