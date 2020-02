São Clemente faz desfile alegre e irreverente e Adnet arranca risadas do público

A São Clemente abriu o segundo dia de desfiles do Grupo Especial nesta segunda-feira com a pista da Marquês de Sapucaí ainda molhada por conta de uma chuva mais cedo. Porém, assim como no domingo, o céu ajudou e não choveu durante as duas primeiras apresentações.



Com o enredo ‘O conto do vigário’, a Preta e Amarela fez um desfile alegre e irreverente, mas não empolgou o público em boa parte da apresentação. Nem mesmo os componentes cantavam com garra o criativo samba-enredo composto por Marcelo Adnet & Cia.



O humorista veio no quinto carro alegórico vestido como um político, com direito a gravata nas cores do Brasil. Na frente, destaques como palhaços vestidos com camisas da Seleção levantavam as mensagens “acabou a mamata” e “a Terra é plana”. A cada setor que Adnet passava, os espectadores riam e aplaudiam. De fato, o desfile foi outro com Adnet, que jogava laranjas (de pelúcia) no público.



Na concentração, o humorista comentou sobre a associação da fantasia ao presidente Jair Bolsonaro, que ele já imitou em diversas ocasiões: “De forma irônica, o público vai decidir quem ele é. Estou feliz pela escola e espero voltar no Sábado das Campeãs”.



A representante da Zona Sul correu a partir dos 50 minutos de desfile, mas os portões fecharam com folga de tempo.