Kelly Key fala sobre voltar a cantar: 'Estão me recebendo muito bem'

Rio - A cantora Kelly Key esteve no camarote N1, na noite desta segunda-feira, segundo dia de desfiles do Grupo Especial na Marquês de Sapucaí. Ao DIA, ela comentou sobre voltar a cantar. "Estou muito feliz de voltar, as pessoas estão me recebendo muito bem, é muito gostoso poder voltar", disse. Acompanhada do marido, Mico Freitas, Kelly Key posou para os fotógrafos após beijá-lo. Assista ao vídeo:

Kelly Key beija o maridão e posa para fotos em camarote.



Imagens: Tabata Uchoa / Agência O Dia#ODiaNaFolia pic.twitter.com/5G3xC76tr7 — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2020

Sobre ser considerada uma musa fitness por seus seguidores, a artista disse não ser merecedora do título. "Eu nem estou merecendo esse título, passei dois meses em Portugal comendo e bebendo tudo que eu podia. Quando eu me preparo, eu sou focada. Mas agora nem estou merecendo esse título. Acho que eu bebi todos os dias", contou.

Kelly ainda comentou sobre pessoas que rotulam suas roupas. "Essa patrulha com o corpo é muito chata e rola com toda mulher. Às vezes eu até penso em deixar de vestir algo, isso ainda me domina. Mas depois eu penso: 'Eu estou bem, estou feliz'. A beleza está dentro de nós'"