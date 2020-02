Marcos Frota garante que Salgueiro terá mais de 70 circenses na Sapucaí

Rio - Marcos Frota garante que Salgueiro terá mais de 70 artista circenses na Sapucaí. “O Rio precisa disso, precisa de muita alegria. As pessoas precisam sorrir mais”, disse o ator.

O Salgueiro homenageia os 150 anos de Benjamim de Oliveira, o primeiro palhaço negro brasileiro, o carnavalesco Alex de Souza quer fazer da apresentação um verdadeiro cortejo circense. Nas alas, artistas do Circo do Marcos Frota, como pernas de pau, contorcionistas e malabaristas darão o tom da folia salgueirense para o público da Passarela do Samba.