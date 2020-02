Desfilando na Beija-Flor, Isabela Santoni mostra preocupação: 'Fico tensa'

Rio - A atriz Isabela Santoni, que desfila na Beija-Flor, última escola no segundo dia de Carnaval na Marquês de Sapucaí, nesta segunda-feira, mostrou preocupação com sua fantasia. "Vou desfilar daqui a pouco, estou preocupada porque minha fantasia está no carro. É sempre um dia que fico um pouco tensa", disse ela, após posar para fotos no camarote N1.

"Vou desfilar na Beija-Flor, é meu terceiro ano na escola. Sempre saio na última ala, que é o último carro. Esse ano eu venho em cima do carro", revelou.

Isabela contou como leva a maratona dos dias de folia. "O segredo pra aguentar a maratona de Carnaval é não se afogar na bebida, eu brinco mais, danço mais, acho que a galera exagera na bebida e aí não aguenta", afirmou ela, que acabou de retornar de Salvador. "Eu me divirto aos pouquinhos, eu gosto muito de Salvador, pra mim estar com a Ivete é essencial no meu Carnaval, desfilar na Beija-Flor também é essencial no meu Carnaval".



Sobre a reconciliação com o namorado, o surfista Caio Vaz, ela contou que o rapaz a ajudará com a fantasia. "Estamos juntinhos, ele está aí, vai me assistir e ajudar a fechar meu vestido", finalizou.