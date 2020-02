Rio - A atriz Isabel Fillardis desfilará com o ator Hélio de la Peña em um dos carros alegóricos do Salgueiro, terceira escola a se apresentar na Sapucaí nesta segunda-feira, segundo dia de desfiles do Grupo Especial. Ela será uma das viúvas alegres, personagem clássico do teatro de revista. Já o humorista será o homenageado Benjamin de Oliveira.

O Salgueiro apresenta enredo sobre Benjamin de Oliveira, o primeiro palhaço negro do Brasil.