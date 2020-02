Carnavalesco da Vila Isabel se envolve em briga após fim do desfile da escola

Rio - Edson Pereira, carnavalesco da Vila Isabel, protagonizou uma briga agora no meio da pista da Sapucaí. Voltando do desfile da Azul e Branca junto ao presidente da escola, Fernando Fernandes, eles foram impedidos de passar por conta da apresentação do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro, Sidclei e Marcela, na segunda cabine de jurados.

Edson xingou e colocou o dedo na cara um funcionário da Liesa que controlava a entrada na pista. A escola de samba da terra de Noel Rosa foi a segunda a desfilar nesta segunda-feira na Sapucaí.