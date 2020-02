'Ele me abandona', brinca Ísis Valverde sobre o marido na Sapucaí

Rio - Ísis Valverde, musa do camarote N1, chegou ao local para o segundo dia, na noite desta segunda-feira. A atriz posou rapidamente com o marido, André Rezende. Quando ele saiu para deixá-la ser fotografada, Ísis reclamou de leve. "Ele me abandona", brincou. Assista ao vídeo:

Ísis Valverde, musa do camarote N1, posa para fotógrafos.



Imagens: Tabata Uchoa / Agência O Dia#ODiaNaFolia pic.twitter.com/p2b7XESUuP — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2020

Ela revelou ainda que sua roupa de hoje é inspirada nos anos 90 e sobre o segredo de sua beleza. "Amor próprio, ter carinho por você mesmo, fazer alguma coisa por você. Não apenas se doar para os outros, fazer algo para você", filosofou.