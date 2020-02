Vitória Strada e Marcella Rica curtem desfiles na Sapucaí

“O carnaval é muito significativo, porque foi quando a gente começou a namorar realmente”, conta Marcella, revelando que as duas estão completando um ano de relacionamento sério.



Firme e forte nas gravações de Salve-se Quem Puder, da Globo, Vitória comemora os dias de folga na folia.

“Um casal com folga é um casal feliz”, brinca Vitória. “Esse ano a gente não foi a nenhum bloco. Mas estamos curtindo muito os desfiles”, conta a loira.



Para ela, aproveitar o Sapucaí com a namorada tem um gostinho especial. “É nosso segundo carnaval juntas, mas o primeiro namorando. A gente se conheceu no Carnaval. Foi algo muito natural é muito gostoso ver a pessoas felizes e torcendo. Estamos muito em paz com essa nossa exposição”, diz.



Apaixonadas e em sintonia, Vitória tem recebido diversas mensagens de amor de seus seguidores no Instagram. “Eu to recebendo o carinho de um público que bem pra mim. Eu fico muito feliz, mas gostaria que as coisas fossem naturais. Não temos nada de diferente e continuamos sendo as mesmas pessoas”, afirma a atriz.