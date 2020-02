Rio - A Vila Isabel deu um banho de bom gosto em seu conjunto de alegorias e fantasias em seu desfile, na noite desta segunda-feira, no Sambódromo. O carnavalesco Edson Pereira desenvolveu com maestria, requinte e bom gosto o enredo sobre Brasília. O que se viu na Avenida foi a escola voltando aos seus bons tempos no início dos anos 2010.