Unidos da Tijuca: Carro que representa 'aquecimento global' é composto de plásticos e sacos de lixo

Quarta alegoria a entrar na Avenida pela Unidos da Tijuca, o carro "aquecimento global" traz problemas que afetam a vida das cidades. No carro, o planeta é formado por materiais de plástico como garrafas pet, como as de alvejantes, e materiais que levam séculos para se degradar e são descartados em rios e mares.



Aves cobertas de preto representando o vazamento de petróleo no litoral brasileiro também se destacam na alegoria, além de sacos de lixo.

Quarta escola a desfilar nesta segunda-feira, a Unidos da Tijuca levará para a Sapucaí o tema 'Arquitetura e Urbanismo' com o carnavalesco Paulo Barros.