De volta à Tijuca, Paulo Barros vê superação na escola em ano complicado no Carnaval

Rio - Paulo Barros retorna a Unidos da Tijuca e promete levar a favela ideal para viver. "Ganhar o título não depende da gente, depende de um bom desfile, as notas que dizem. Mas estou tranquilo, satisfeito com o trabalho. Foi um ano difícil, mas conseguimos superar tudo."



"A grande preocupação dos arquitetos de hoje é exatamente levar para as pessoas um conceito de arquitetura que não é só para os ricos. No fim a gente remodela uma favela e transforma mim lugar ideal para viver. Esse é o nosso conceito", afirmou.