Enzo Celulari sobre desfilar na Beija-Flor: 'Coração a mil'

Rio - Enzo Celulari esteve no camarote N1, na noite desta segunda-feira, segundo dia de desfiles do Grupo Especial e falou sobre sua participação na Beija-Flor de Nilópolis, última a passar pela Avenida. "Eu adoro, estou ansioso, coração a mil, já estou acostumado, mas sempre fico ansioso. Esse ano minha mãe não vem, está com uma peça em Portugal. Mas eu, meu pai e minha irmã (Sophia Raia) vamos desfilar na presidência", contou ao DIA.

Ele comentou ainda sobre sentir ciúme da irmã, que está com 17 anos: '"Tenho um ciúme normal, na medida. É bom ter um pouco de ciúme, né?".