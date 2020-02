Representando Xica da Silva, Jojo Toddynho será destaque na Beija-Flor

Rio - Jojo Toddynho já está realizando os últimos retoques para entrar na Marquês de Sapucaí como destaque da Beija-Flor. “Venho representando a Xica da Silva. Não tinha papel diferente para fazer. É uma mulher empoderada, com toque Jojo Toddynho. E sou uma Xica da Silva do século XXI”, conta ela.

A artista que sempre fala de empoderamento em suas letras diz que hoje em dia, as mulheres têm mais liberdade de expressão. “Embora ainda impere bastante o machismo, temos caminhado com a luta, com essa quebra de padrão, com essa coisa de ‘a mulher não pode fazer isso’, estamos evoluindo bastante, mas falta as mulheres pararem de querer guerrear uma com a outra, parar com essa coisa de ‘vou me arrumar porque fulana vai estar na festa”, “minha roupa é melhor do que a dela’, torce a cantora, que recentemente lançou a música ‘Acordei Gostosa’.