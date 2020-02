Salgueiro faz desfile caprichado nas alegorias e fantasias para falar do circo

Rio - Desde 2014 que o Salgueiro não fazia um desfile tão forte em seu conjunto de alegorias e fantasias como realizou na noite desta segunda-feira no Sambódromo. O enredo sobre o palhaço Benjamin Oliveira foi mais retratado com foco no circo e na arte. A escola já tinha avisado que não iria abordar o lado político do homenageado no tema.

Afinada, a dupla Emerson Dias e Quinho conduziu muito bem o samba-enredo, cantado com vontade pelos salgueirenses do início ao fim do desfile. A evolução que começou arrepiante oscilou e do meio para o fim não repetiu o mesmo efeito realizado no início.

A Furiosa foi magistral na pista. Impressionante o ritmo e o trabalho dos jovens mestres Guilherme e Gustavo. Verdadeiro show da batucada típica do morro do Salgueiro. A quarta-feira de cinzas deve, mais uma vez, colocar a vermelho e branco entre as seis primeiras.