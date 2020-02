Com fantasia ousada, Sabrina Sato revela de onde tira energia: 'Comi hambúrguer e tomei energético'

Rio - A musa da Unidos de Vila Isabel, Sabrina Sato, esteve no camarote N1, nesta segunda-feira, segundo dia de desfiles do Grupo Especial, após se apresentar pela agremiação da Zona Norte. "Depois que eu comi um hambúrguer, tomei um energético, retoquei minha maquiagem, já to me sentindo pronta pra sambar até de manhã", disse a apresentadora, que veio com uma fantasia inspirada na cantora Cher. Assista ao vídeo:

Com fantasia ousada, Sabrina Sato esbanja simpatia e beleza em camarote.



Imagens: Tabata Uchoa / Agência O Dia#ODiaNaFolia pic.twitter.com/D7goQc180l — Jornal O Dia (@jornalodia) February 25, 2020

"Nunca fui de fazer dieta, mas depois que me tornei mãe estou dando uma maneirada. Mas agora também já estou voltando a comer bastante", complementou. Sobre sua fantasia, ela foi taxativa. "Eu sempre fui ousada, sempre fui exibida, está na minha personalidade. Sempre levei tudo com muito humor, gosto de causar. Eu venho assim (quase nua) não é de hoje. Vocês sabem que não é de hoje", frisou.

"É uma forma de me divertir, eu penso: o que eu vou aprontar agora? Do que a gente vai brincar agora?. O Carnaval é a única época em que a gente não precisa se levar a sério, é liberdade, diversidade. Mas depois do carnaval eu já volto a trabalhar com tudo", finalizou.

Ela ainda relembrou seu desfile na Azul e Branco da Zona Norte. "Minha primeira vez como rainha da escola foi lindo, emocionante. Eu vim com o Martinho da Vila apresentando a escola".