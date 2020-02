Neguinho vê Beija-Flor com 'sensação de campeã' antes de desfile na Sapucaí

Rio - Última escola a entrar na Sapucaí, a Beija-Flor já está praticamente a postos, só aguardando a vez dela. “Se Deus quiser o título vem. Esse ano a escola está muito motivada a superar o desfile do ano passado que não foi favorável”, avalia o intérprete Neguinho da Beija-Flor. No ano passado, a agremiação ficou no 11º lugar.



Esse ano, a azul e branco de Nilópolis traz o enredo ‘Se Essa Rua Fosse Minha’. Os carnavalescos são Alexandre Louzada e Cid Carvalho. “Achei maravilhoso o enredo esse ano. A comissão teve uma excelente ideia de homenagear os caminhos que nos conduziram até aqui, que vamos homenagear e esse será o carnaval que vamos apresentar e seremos bem sucedidos”, prevê Neguinho, que está acompanhado da mulher e filha.



Para o artista, o sentimento que resume à noite é bem simples: “Sensação de campeã”, diz ele, que está com 70 anos. “Estou querendo chegar aos 95, igual ao Mestre Jamelão. Não quero 100, 95 está bom”, acrescenta com humor.