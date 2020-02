Rio - A volta do carnavalesco Paulo Barros para Unidos da Tijuca não surtiu o mesmo efeito de anos anteriores quando o artista foi campeão com a escola do Borel em 2010, 2012 e 2014. Dessa vez, a escola apresentou um enredo confuso sobre a arquitetura, e, apesar de vir do vice-campeonato com a Viradouro em 2019, Paulo Barros não conseguiu desenvolver bem seu conjunto de alegorias e fantasias.