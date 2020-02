Ausente no ano passado, Edson Celulari busca mais um título pela Beija-Flor

Rio - Edson Celulari chegou à Marques de Sapucaí acompanhado da mulher, Karin Roepke, e dos filhos, Enzo e Sophia, do relacionamento anterior com Claudia Raia. “Eu não desfilei no ano passado, a gente tinha viajado. Participei do ano retrasado, que nos ganhamos. Se isso se repetir”, brinca o ator.



Celulari diz que a vitória não é uma ciência exata e é algo complexo. “A pontuação depende não só da sua performance, mas de todas as outras. Vamos aguardar. Isso é um detalhe (o fato dele talvez ser ‘pé-quente’). O mais importante é essa emoção”, afirma.



Sobre o enredo desse ano, ‘Se Essa Rua Fosse Minha’, o ator se mostra confiante. “Muitas escolas trouxeram temas politizados, que entraram lindamente e defenderam. A Beija-Flor está muito preparada, cada ala, ritmistas, dentro da história, falando desse caminho de cruzar isso aqui (Sapucaí), das dificuldades e das superações”, diz ele.



Com mais de 20 e poucos anos - segundo o próprio - de Beija-Flor, Celulari está cheio de planos profissionais. “Tem novela na Globo, não sei qual, ou das 7 ou 9. Uma é pra estrear no final de 2020 e a outra no ano que vem. Tem um projeto de longa, já dirigi dois curtas, e tem dois projetos de peças, mas depois eu conto”, promete.