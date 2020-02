Simpática, Nicole Bahls tira foto com fãs antes de desfilar na Beija-Flor: 'Sou musa de chão'

Rio - Nicole Bahls se prepara para desfilar na Beija-Flor acompanhada do marido Marcelo Bimbi. Simpática, ela cedeu a todos os pedidos de foto. "A expectativa é para o título sempre, ainda mais que a chuva parou e colaborou para o desfile."



Já "veterana", Bahls revela que ainda sente frio na barriga ao entrar na Sapucaí. "Esse é meu quarto ano pela Beija-Flor, mas ainda dá um nervosismo, com certeza", disse.

A apresentadora diz que a comunidade lhe dá segurança para superar o nervosismo. A fantasia da musa representa o passeio do beija-flor pelo calçadão mais famoso do Brasil, o Calçadão de Copacabana. "Sou musa de chão, venho na frente do quarto carro”, diz.