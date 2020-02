Rio - Sonho realizado para o torcedor da Mocidade. A verde e branco, enfim, homenageou a cantora Elza Soares e emocionou o público presente no Sambódromo. Apesar do bom desenvolvimento do enredo, a escola ficou devendo na parte plástica, ou seja, no conjunto de alegorias e fantasias. Desfilando na última alegoria, Elza foi ovacionada pelo público.