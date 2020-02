Rio - O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, marcou presença no desfile da Beija-Flor de Nilópolis na Sapucaí. A esposa dele, Helena Witzel, estava vestida com as cores da escola: azul e branco.

A Beija-Flor de Nilópolis, campeã em 2018, foi a última escola a se apresentar nesta segunda-feira na Sapucaí.