Com paradinha e seios a mostra, Jojo Toddynho rouba a cena na Sapucaí

Rio - Fantasiada de escrava Xica, Jojo Todynho arrancou suspiros na Marquês de Sapucaí. Como destaque da escola de Nilópolis, ela fez uma apresentação toda própria com samba no pé e sacudindo os seios avantajados - uma de suas marcas registradas.



Das arquibancadas, o público aplaudia. "Meu Deus, que autêntica", elogiou a pedagoga Paula Carvalho, de 40 anos.

Na concentração, Jojo disse que se identificou com a personagem. "Venho representando a Xica da Silva. Não tinha papel diferente para fazer. É uma mulher empoderada, com toque Jojo Toddynho. E sou uma Xica da Silva do século XXI", conta ela.